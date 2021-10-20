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Ayağına batan kıymık sonu oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, ayağına kıymık batan ve sonrasında enfeksiyon kapan Hüseyin Kobyaoğlu (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Ayağına batan kıymık sonu oldu
20 Ekim 2021 Çarşamba 14:40

Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu’nun ayağına, yaklaşık 1 ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Kobyaoğlu, Yalova’da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi

Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu’nun cenazesi bugün Yuvalak Mahallesi’nde toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #kıymık ölüm
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