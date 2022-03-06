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Ayçiçek yağının fiyatının artacağını duyan markete koştu!

06 Mart 2022 Pazar 09:15

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, iki ülkeden de ham madde ithal eden ayçiçek yağı sektörünü de etkiledi. Sosyal medyada yağ fiyatlarını paylaşan vatandaşlar, tepkilerini de dile getirdi. Öte yandan fiyatlara daha da fazla zam geleceği söylentileri ile vatandaşlar marketlere akın etti. Marketlerdeki izdiham ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler yaptırımlarını arka arkaya açıklarken, bu durum savaş halinde olan iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışına sebep oldu. Marketlerde 5 litrelik yağ fiyatları 350 liraya çıkarken, 18 litrelik 1 teneke yağ fiyatı ise 964 lirayı buldu.

Öte yandan fiyatlara daha da zam geleceği düşüncesiyle marketlere akın eden vatandaşlar, büyük yoğunluk ve kuyruklar oluşturdu. O anlar bazı müşteriler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırıldı.

Sosyal medyada da vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bazı marketlerin zam gelecek diye yağları depoya kaldırdığı iddia edilirken, bazı marketlerdeki bir gün içinde değişen fiyatlar ise tepki topladı.

Etiketler; #ayçiçek yağı #market #yağ fiyatları #kıtlık
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