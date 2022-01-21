Aydındere Belediyesi zabıta alacak

Aydındere Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aydındere Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

İlana başvuracak adayların ilanda belirtilen başvuru belgelerini 22/02/2022-25/02/2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:00 arasında) Aydındere Beldesi Merkez Mahallesi İstiklal Caddesi Bulancak Giresun adresinde Aydındere Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.



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