Ayı ile köpeğin boğuştuğu anlar böyle görüntülendi!

Bursa Uludağ'da kış uykusundan uyanan ve yavruları ile birlikte yemek bulmak için yerleşim yerine gelen ayıya iki köpek saldırdı. Köpeklerden biri kaçarken, diğeri ise ayı ile boğuşmayı tercih etti. Bir süre ayı ile boğuşan köpek daha sonra bölgeden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Bölgedeki bir tesisin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, işletmenin yakınlarına gelen bir ayının, 2 köpeği kovalaması yer alıyor. Köpeklerden biri uzaklaşırken diğeriyle bir süre boğuşan ayı, daha sonra 2 köpeği de kovalayıp gözden kayboluyor. Bu arada kayıtlarda bir işletme personelinin ayıyı gördükten sonra kaçma anı da bulunuyor. Tesis işletmecisi Erkan Sosuncu, bölgedeki ayıların artık kış uykusundan çıktığını söyledi. Ayıların işletmenin yakınlarına yiyecek aramaya geldiğini belirten Sosuncu, "Bu ayı yavrularını korumaya çalışmış. Köpeklerle bir süre mücadele etmiş. Diğer köpekler kaçıyordu ama bu köpeğimiz biraz sert, geri dönmüyor ve birbirleriyle dalaşıyorlar. Sonucunda köpeklerimizde de bir şey yok, ayı da iyi. Daha sonra ayı da yavrularıyla ormanın içine doğru gidiyor." diye konuştu.

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