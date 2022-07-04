AYI SALDIRISINDAN BÖYLE KURTULDU
AYI SALDIRISINDAN BÖYLE KURTULDU
0
BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
0
YILDIRIM SAHNEDE TÜRKÜ SÖYLEDİ
YILDIRIM SAHNEDE TÜRKÜ SÖYLEDİ
0
ÜNLÜ FUTBOLCU BALIKESİR'DE EVLENDİ
ÜNLÜ FUTBOLCU BALIKESİR'DE EVLENDİ
0
banner776

Ayı saldırısından böyle kurtuldu

Doğada arkadaşlarıyla yürüyüş gerçekleştiren genç kadın, yanına yaklaşan ayıya karşı akıllıca bir yöntem izleyerek olası saldırıdan kurtuldu

04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:24

Zaman zaman insanlara yönelik saldırı gerçekleştiren ayılar, bazı durumlarda ise insanlara zarar vermiyor. Buna benzer bir durumla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşım, çok sayıda izlendi.

3 kadın, doğada yürüdükleri sırada bir ayı ile karşılaştı. Hızlıca ne yapacaklarına karar veren kadınlar, kıpırdamadan oldukları yerde durdu. Ayı da kadınlardan birine yaklaşıp koklamaya başladı.

Bir süre genç kadını koklayan ve yanında duran ayı, daha sonra hiçbir şey yapmadan bölgeden uzaklaştı. Genç kadının uyguladığı taktik ise izleyenler tarafından takdirle karşılandı.

Etiketler; #ayı #yürüyüş #ayı saldırısı #ayı kurtulma
Önceki Haber
Altınordu'da Safa imzaladı
Sonraki Haber
Teröristlerin taciz ateşinde 1 asker şehit oldu
Teröristlerin taciz ateşinde 1 asker şehit oldu
Teröristlerin taciz ateşinde 1 asker şehit oldu
0
Özdağ'ın sözleri olay oldu! İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunacak!
Özdağ'ın sözleri olay oldu! İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunacak!
0
Eski milli atlet tüfekle vurularak öldürüldü
Eski milli atlet tüfekle vurularak öldürüldü
0
Berfin Nurhak kod adlı PKK yöneticisi etkisiz hale getirildi
Berfin Nurhak kod adlı PKK yöneticisi etkisiz hale getirildi
0
Binali Yıldırım sahnede türkü söyleyince...
Binali Yıldırım sahnede türkü söyleyince...
0
Dünyaca ünlü futbolcu Balıkesir'de evlendi
Dünyaca ünlü futbolcu Balıkesir'de evlendi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.