Ayı saldırısından böyle kurtuldu

Doğada arkadaşlarıyla yürüyüş gerçekleştiren genç kadın, yanına yaklaşan ayıya karşı akıllıca bir yöntem izleyerek olası saldırıdan kurtuldu

Zaman zaman insanlara yönelik saldırı gerçekleştiren ayılar, bazı durumlarda ise insanlara zarar vermiyor. Buna benzer bir durumla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşım, çok sayıda izlendi.

3 kadın, doğada yürüdükleri sırada bir ayı ile karşılaştı. Hızlıca ne yapacaklarına karar veren kadınlar, kıpırdamadan oldukları yerde durdu. Ayı da kadınlardan birine yaklaşıp koklamaya başladı.

Bir süre genç kadını koklayan ve yanında duran ayı, daha sonra hiçbir şey yapmadan bölgeden uzaklaştı. Genç kadının uyguladığı taktik ise izleyenler tarafından takdirle karşılandı.