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AYK sözleşmeli bilişim personeli alacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

AYK sözleşmeli bilişim personeli alacak
17 Ekim 2022 Pazartesi 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2020 veya 2021 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek uygulama sınavı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 adet yazılım geliştirme uzmanı, 1 adet sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.


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