Aynı anda birçok ilde elektrikler kesildi!

Türkiye'nin birçok yerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Arızanın nedenini öğrenmek için telefonlarına sarılanlar ise hiç kimseye ulaşamıyor

Sosyal medya Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan elektrik kesintilerini konuşuyor. İzmir, Bursa, Bilecik, Kayseri, İstanbul, Yalova, Hatay, Sakarya, Aydın, Tekirdağ, Kırklareli, Ankara, Ordu, Sivas, Kocaeli... gibi şehirlerin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi. Vatandaşlar sosyal medyada #elektrikkesintisi başlığı altında yazmaya başladı. Elektrik şirkelterinin bazılarının internet sitelerine ulaşılamazken, elektrik arıza telefonlarının da açılmadığı öğrenildi.