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Ayrı yaşadığı eşini yaraladı, yanındaki erkeği öldürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde Yılmaz Naryaprağı (48), bir süredir ayrı olduğu eşi Gülbahar Naryaprağı'nı (43) bıçakla yaraladı, onun birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i (51) ise av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Ayrı yaşadığı eşini yaraladı, yanındaki erkeği öldürdü
17 Aralık 2021 Cuma 13:00

Olay, Serik'e bağlı Kökez Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yılmaz Naryaprağı, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Gülbahar Naryaprağı'nın Remzi Kerpiç ile kaldığı eve gitti. Burada Yılmaz ve Gülbahar Naryaprağı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Naryaprağı, bıçakla Gülbahar Naryaprağı'nı başından yaraladı. Yılmaz Naryaprağı, kavgayı ayırmaya çalışan Remzi Kerpiç'e de av tüfeği ile 6 el ateş etti. Kerpiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin evde bulunan oğulları Furkan Naryaprağı ise çenesine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülbahar ve Furkan Naryaprağı, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Remzi Kerpiç'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından kaçan Yılmaz Naryaprağı, sabah saatlerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #serik #eşini yaraladı #bıçaklama
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