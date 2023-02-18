Ayrılmak isteyen sevgilisini başından vurarak öldürüp, yol kenarına attı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Erdem Kale (26), ayrılmak isteyen sevgilisi Cansu Güneş’i (25) tabancayla başından vurarak öldürüp, cesedini yol kenarına attı. Polis tarafından yakalanan Erdem Kale, tutuklandı.

Ayrılmak isteyen sevgilisini başından vurarak öldürüp, yol kenarına attı
18 Şubat 2023 Cumartesi 12:37

Olay, geçen cumartesi günü Çayırova Şekerpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cansu Güneş, ayrılmak istediği Erdem Kale ile buluşmak istedi. Akşam saatlerinde Cansu Güneş’i çalıştığı taksi ile alan Erdem Kale, ayrılma isteğini kabul etmedi. İkili arasında aracın içerisinde çıkan tartışmanın ardından Erdem Kale, tabancasıyla Güneş’in başına 2-3 el ateş etti. Erdem Kale daha sonra Cansu Güneş’i Şekerpınar Mahallesi yakınlarından geçen TEM Otoyolu’nun kenarına attı.

Vatandaşlar yerdeki kadını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi Erdem Kale, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Kale, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Cansu Güneş ise Şekerpınar Mezarlığında toprağa verildi. 


Kaynak: DHA
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