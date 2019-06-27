Ayşe Öğretmen beraat etti

İstanbul'da 3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'Terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti. Beraat kararının ardından konuşan Çelik, bunun geç verilmiş bir karar belirterek, "Bugüne kadar bana destek çıkan herkese çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ayşe Çelik katıldı. Mahkeme Başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin 9 Mayıs 2019 tarihli kararını okudu. Söz verilen sanık Ayşe Çelik, suçlamaya yönelik daha önce detaylı beyanda bulunduğunu belirterek, "Suç işleme kastıyla herhangi bir şekilde hareket etmedim. Kaldı ki eylemlerin suç olduğunu da düşünmüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı da gözetilerek beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Çocuklar ölmesin

Ayşe Çelik davanın ardından yaptığı açıklamada geç verilmiş bir karar olduğunu, olması gerekenin bu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugüne kadar bana destek çıkan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben kendimi şanslı olarak görüyorum. içerde tutuklu olan 700'ün üzerinde bebek ne yazık ki mahkum var. Ve sayısını bilmediğim annesinden babasından ayrı çocuklar var. Bebeklerin annelerine kavuştuğunu duyduğum an kendimi gerçekten özgür hissedeceğim. Biz kimseden bir şey dilenmedik. Direnerek kazandık. Sözlerimizin her zaman arkasında olduk. Sözlerimiz bizim onurumuzdur. her zaman her yerde yineleyeceğim; Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Hiçbir çocuğun saçının bir teline bile zarar gelmesin."

Davanın geçmişi

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde görev yapan Ayşe Çelik hakkında, 3 yıl önce telefonla katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı. "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan hakkında dava açılan Ayşe Çelik 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çelik, 20 Nisan 2018'de 6 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs'ta tahliye edilerek infazı 6 ay süreyle iki kez ertelendi. 18 Nisan 2019 tarihinde erteleme süresi dolduğu için adliyeye giden Ayşe Çelik, tekrar tutuklandı.

Çelik'in avukatları da Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi, Ayşe Çelik'in, Anayasa'nın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan "ifade özgürlüğü hakkının" ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğini, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmeden Anayasa Mahkemesi, Ayşe Çelik'e, 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine de karar verildi. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından Çelik, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.