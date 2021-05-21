Ayvalık'ta fırtına: 30 tekne battı

Balıkesir Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı öğrenildi

Balıkesir Ayvalık'ta sabah saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına, sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine zarar verdi. Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 30 tekne battı. Sahil bandında bulunan kaldırım taşlarının da fırtına nedenile sökülmesi dikkat çekti.

Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli fırtınanın ardından Balıkesir Valiliği koordinesinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ayvalık ilçemizde 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 06.00 sıralarında başlayan fırtına nedeniyle, ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. Kıyıda bulunan bazı balıkçı tekneleri ve tur tekneleri batmış, bazı tekneler parçalanmış, bazı binaların çatılarında ve pencerelerinde hasar oluşmuştur. Ayrıca ağaçlarda devrilme ve dallarında kırılma meydana gelmiştir. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle oluşan maddi hasar dışında herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Fırtınanın bugün öğle saatlerinde sona ermesi beklenmektedir. Valiliğimiz tarafından; AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır.'

FIRTINANIN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanağın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, açıklama yaptı. Başkan Yılmaz, "Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ilk tespitlere göre; 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi, 30 tekne de battı. Körfez Koordinasyon Müdürlüğümüz sabahın ilk saatleri itibari ile olay yerinde incelemelerine bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı ve BASKİ’ye bağlı ekipler, yaklaşık 70 olaya sabahın ilk saatlerinde ivedilikle müdahale etti. Ayvalık ilçemizde meydana gelen şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun diyorum. En kısa sürede ilçenin yaralarını saracağız. Ekiplerimiz; su tahliyesi, enkaz kaldırma gibi çalışmalarını sürdürüyor. Her şeyin üstesinden birlikte gelecek güçteyiz. Fırtınada yaralı ve ölen olmaması az da olsa bizlere teselli oldu. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun” dedi.