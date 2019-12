Azimlerini göz ardı edemeyiz

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınadı.

Başkan Doğan, mesajında şu görüşlere yer verdi: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 1922 yılından bu yana tüm dünyada engelli bireyleri anlayabilme ve farkındalık yaratma açısından büyük öneme sahip bir gündür. Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yalnızca kendilerinin değil, ailelerinin ve toplumun ortak sorunudur. Bu noktada, yaşanan sorunlar da biz yerel yöneticilerin ortak sorumluluğudur. Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, karşılarına çıkan engelleri ortadan kaldırmak, onların isteği olan eşit yaşama hakkını sağlamak hepimizin görevidir.

Başarılı işlere imza atıyoruz

Herhangi bir engel, hayatın dışında olmayı gerektirmez. Bu konuda, Merkezefendi Belediyesi olarak engelli hemşerilerimizin ve ailelerinin güvenli bir geleceğe sahip olabilmeleri anlamında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Engelsiz Yaşam Akademimizde, engelli kardeşlerimize hem meslek öğrenme hem sosyalleşme hem de hayata adapte olma imkânı sağlıyoruz. Oradaki öğrencilerimiz, birçok işte başarı gösterip güzel işlere imza atıyor. Onların bu azmi ve isteği asla göz ardı edilecek bir şey değil. Bizler, onların her türlü sıkıntısında gerek fiziken gerek psikolojik olarak her zaman yanında oluyor, destek veriyoruz" dedi.