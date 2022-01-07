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Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı

Aziz Yıldırım'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edild

Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı
07 Ocak 2022 Cuma 10:17

Koronavirüs testi pozitif çıkan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hastanede müşahede altına alındı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme yapan Mosturoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı hastanede olan Aziz Yıldırım'ın son testinin negatif çıktığını ve bugün hastaneden ayrılarak evine geçtiğini belirtti. Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın bugün itibarıyla rutin çalışma programına döneceğini kaydetti.

Etiketler; #aziz yıldırım #fenerbahçe #Koronavirüs #hastane
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