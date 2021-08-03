Azra cinayetinde yeni gelişmeler! Ablası açıklama yaptı!

5 gün arandıktan sonra vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Azra'nın ablası da tecavüzle ilgili somut bir kanıt olmadığını dile getirdi

Geçtiğiz günlerde 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kaybolduğu ve arandığı bilgisi sosyal medyada yer almaya başlamıştı. 5 gün sonra da Azra'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti. Ayhan'ın, ifadesinde Azra'nın ölümü üzerine paniğe kapıldığını cesedi banyoya götürerek bıçakla parçaladığını da anlattığı kaydedildi.

BİR ELİYLE AĞZINI KAPATIP DİĞERİYLE BOĞMUŞ

Antalya'da, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın polis ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti ifadesinde itiraf eden Ayhan; Azra'ya cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu, bağırması üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğer eliyle de boğazını sıkarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Ayhan'ın, ifadesinde Azra'nın ölümü üzerine paniğe kapıldığını cesedi banyoya götürerek bıçakla parçaladığını da anlattığı kaydedildi. Mustafa Murat Ayhan’ın koronavirüs testinin ise negatif olduğu belirlendi.

ABLASI AÇIKLAMA YAPTI



Olayla ilgili açıklama yapan abla Ezgi Tuğba Haytaoğlu, basında yer alan bazı bilgilerin doğru olmadığını dile getirdi. Haytaoğlu, kız kardeşinin 28 Temmuz'da değil 25 Temmuz'da koronavirüse yakalandığını belirterek aralarında bir kavganın da olmadığını belirtti. Ayrıca abla Haytaoğlu, henüz otopsi yapılmadığını belirterek kardeşinin tecavüze uğradığına dair herhangi bir somut kanıt olmadığını da dile getirdi.