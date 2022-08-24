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Baba dehşeti! Eşini ve üç kızını uyurken öldürdü!

Baba dehşeti! Eşini ve üç kızını uyurken öldürdü!
24 Ağustos 2022 Çarşamba 08:40

Şırnak İdil'de 40 yaşındaki Hasan Karaaslan, eşini ve üç kızını uyurken pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Daha silahı ile birlikte polise giden Karaaslan teslim oldu

Olay, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya(17), Melek(16) ve Şerife Karaaslan'ı(13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi . Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şırnak #idil #cinayet
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