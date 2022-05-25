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Baba vahşeti! Eşini bıçaklayarak çocuklarını da balkondan atarak öldürdü!

Aksaray'da bir baba vahşeti yaşandı. Alınan bilgiye göre Afganistan uyruklu baba, eşini bıçakla öldürdükten sonra iki çocuğunu da balkontan aşağıya attı. Daha sonra kendisi de balkondan atlayan baba ağır yaralanırken, iki çocuğu ise hayatını kaybetti

25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:00

Aksaray'da Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak ağır yaralandı.
Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.
Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #aksaray #eşini bıçakladı #çocuklarını balkondan attı #afganistan
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