HAYAT KURTARACAK KÜRE!
HAYAT KURTARACAK KÜRE!
0
KARŞIYAKA'YA 40 BİN FİDAN
KARŞIYAKA'YA 40 BİN FİDAN
0
FELÇLİ TİLKİYE YÜRÜTEÇ
FELÇLİ TİLKİYE YÜRÜTEÇ
0
MANTAR ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!
MANTAR ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!
0

Baba vahşeti! Kızını boğazını keserek öldürdü

İstanbul Pendik'ten bir vahşet haberi geldi. Alınan bilgiye göre bir baba, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırıldı

Baba vahşeti! Kızını boğazını keserek öldürdü
13 Aralık 2021 Pazartesi 08:29

Pendik'te Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba Habip Öztürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydan geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi. Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Savcı ve polis incelemesinin ardından küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


ÇOCUĞU ANNEANNESİNDEN "SÜPRİZ YAPACAĞIM" DİYEREK ALMIŞ

Habip Öztürk'ün cinayeti işlemeden önce kızını anneannesinden 'Sürpriz yapacağım' diyerek aldığı ve o sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Babanın sosyal medyada "Seni çok seviyorum güzel kızım" mesajıyla olayın hemen öncesinde kızının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

“YETİŞİN YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olaya tanık olduğunu iddia eden Tahsin Gürsoy ise, “Biz eşimle pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi evden çıkarak 'Yetişin yardım edin' diye bağırıyordu. Sesi duyduk ama biz fazla yanaşmadık" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pendik #kızını kesti #baba cinayet #cinayet #ölüm #kızını öldürdü
Önceki Haber
Çiğli'de "Dirençli Kent" çalışmaları
Sonraki Haber
Çeşme'de feci kaza: Hurdaya dönen araçta bir kişi öldü!
Bir gün önce barıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü!
Bir gün önce barıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü!
0
Karısını pompalı tüfekle öldürdü, üstelik çocuklarının önünde!
Karısını pompalı tüfekle öldürdü, üstelik çocuklarının önünde!
0
Felçli tilkiye yürüteç taktılar
Felçli tilkiye yürüteç taktılar
0
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 6 ölü, 3 yaralı
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 6 ölü, 3 yaralı
0
Giresun Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
Giresun Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
0
Adalet Bakanlığı 200 kişi alacak
Adalet Bakanlığı 200 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.