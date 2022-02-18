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Baba ve kızı apartmanda çıkan yangında öldü!

Baba ve kızı apartmanda çıkan yangında öldü!
18 Şubat 2022 Cuma 15:33

Ankara'da bulunan 13 katlı bir apartmanın 7. katında yangın çıktı. Yangında 83 yaşındaki Ahmet Çetin ile 49 yaşındaki kızı Gülfidan Çetin hayatını kaybetti

Yenimahalle ilçesi, Kayalar Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 7'nci katında oturan Ahmet Çetin'in dairesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm daireyi sardı. Apartmanda oturanlar, evlerinden çıkıp durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, Ahmet Çetin ile kızı Gülfidan Çetin'in cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Soruşturma sürerken, ilk incelemelere göre evdeki ısınma cihazı nedeniyle yangının çıktığı değerlendiriliyor.

'DAHA ÖNCE KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞTI'

Apartman yöneticisi Mehmet Çift, tüpün üstüne taktıkları cihaz nedeniyle yangının çıkmış olabileceğini belirterek, “Hem o ısınma hem de o cihaz olacak iş değil. Onun dışında da Ahmet Amca zaten evi yakmaya eğilimli biriydi. Daha önce kendini yakmaya çalışmıştı. Akıl sağlığını kontrol için geçenlerde hastaneye gitmişti. Baba ve kızı evde vefat ettiler, ikisi beraber yaşıyordu. Apartmanda sürekli sorun çıkarıyorlardı. Başka akrabaları yok" dedi.

Apartmanda oturan Turgut Bulut ise, "Sabah saat 06.00 sıralarında binada gürültü sesleri duydum. Daha sonra da duman kokusu aldım. Kapıyı açtığımda koridoru göremedim. Daha sonra apartman yöneticisi yangın olduğunu ve binayı boşaltmamızı istedi. Biz de hemen dışarı çıktık. Bir süre sonra da baba ve kızının öldüğünü duyduk. Amcanın zaten daha önceden de olayları vardı" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #yangın #ölüm
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