ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER!
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER!
0
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
0
MEKSİKA'DA FACİA!
MEKSİKA'DA FACİA!
0

Baba ve oğlu öldürüldü. Nedeni 'pes' dedirtti!

Konya'da Hüseyin K. (50), dağlık arazide koyun otlatma yeri nedeniyle çıkan kavgada Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı'yı (17) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Hüseyin K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Baba ve oğlu öldürüldü. Nedeni 'pes' dedirtti!
04 Mayıs 2021 Salı 16:05

Olay, saat 11.30 sıralarında, merkez Meram ilçesinde, eskiden köy statüsünde olan Evliyatekke Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan Hüseyin K. ve Hüseyin Kayabaşı, koyun otlattıkları dağlık arazide karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Koyun otlatma yeri nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K., av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve oğlu Osman Kayabaşı'ya ateş açtı. Baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin K. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Osman Kayabaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta hayatını kaybetti. Hüseyin K., kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #cinayet #baba oğul cinayet
Önceki Haber
Bir kadın dilini kesti. Nedeni ise şoke etti!
Sonraki Haber
Baba ve oğlu öldürüldü. Nedeni 'pes' dedirtti!
Her 24 saniyede bir kişi bu yüzden ölüyor!
Her 24 saniyede bir kişi bu yüzden ölüyor!
0
Sokakta yanmış ceset bulundu!
Sokakta yanmış ceset bulundu!
0
Kayıp çocuk 46 saat sonra bulundu!
Kayıp çocuk 46 saat sonra bulundu!
0
Bakanlıktan çiftçilerle ilgili önemli açıklama!
Bakanlıktan çiftçilerle ilgili önemli açıklama!
0
Bakanlık açıkladı: Bu balığı avlayana para verilecek
Bakanlık açıkladı: Bu balığı avlayana para verilecek
0
İsyan eden üretici ürünlerini böyle döktü!
İsyan eden üretici ürünlerini böyle döktü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.