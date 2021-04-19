Baba ve oğlu ölü bulundu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde, haber alınamayan Osman P. (65) ve oğlu Seyit Ali P. (22), evlerinde ölü bulundu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Seyit Ali P.'nin babasını öldürüp, intihar ettiği değerlendiriliyor

Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Osman P. ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Seyit Ali P.'den haber alamayan yakınları, saat 09.00 sıralarında evlerine geldi. Yakınları eve girdiğinde baba ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları inceleme sonucu ilk belirlemelere göre Seyit Ali P.'nin babasını öldürüp, intihar ettiğini değerlendiriyor.

Olay yerine yapılan incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

BABASINI VURUP, İNTİHAR ETMİŞ

Antalya'da Osman P. ile oğlu Seyit Ali P.'nin evde ölü bulunduğu olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Baba ve oğulun iki gün önce para nedeniyle tartıştığı, dün gece de aynı nedenden tartışma çıktığını değerlendiren polis, Seyit Ali P.'nin kendisine bıçakla saldıran babasını göğsünden tüfekle vurduğunu, ardından doğalgazı açarak yaşamına son verdiğini belirledi.

ANNE İLE 2 KIZININ FERYADI YÜREK BURKTU

Acı haberi alıp eve gelen Gülten P. ile 2 kızı, sinir krizi geçirdi. Gülten P., "Babası 'Seyid oğlum' diye severdi. Ben şimdi nasıl dayanacağım bu acıya, bu nasıl bir acı" diye gözyaşı döktü. Cenazelerin morga götürülmesi sırasında ise iki kız kardeş cenaze aracına sarılarak, "Gardaşım uyan" diye feryat etti. Baba- oğulun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.