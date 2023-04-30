Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Gençler, bu ülkenin sizlere bir gençlik borcu var. Sizlere bir gençlik borcumuz var farkındayız. Bizim hedefimiz her alanda Avrupa standartlarını yakalamış bir Türkiye" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Genel Başkanı Gençler bu iktidar iş var ama gençler beğenmiyor’ diyor. Beğenmediğiniz ne varsa haklısınız. Bugünkü hayatınız çocukken kurduğunuz hayallerinize benzemiyorsa elbette beğenmeyeceksiniz. Biz de beğenmiyoruz. Gençler, bu ülkenin sizlere bir gençlik borcu var. Sizlere bir gençlik borcumuz var farkındayız. Bizim hedefimiz her alanda Avrupa standartlarını yakalamış bir Türkiye. Çünkü Türkiye her alanda en iyisini hak ediyor. Bu ülke çok büyük güçlü bir ülke fakat maalesef kötü yönetiliyor. O yüzden bu durumdayız¨ dedi.

"14 MAYIS ASLINDA BİR REFERANDUM"

Babacan, sözlerinin devamında ise ¨Bir zamanlar 12 bin 500 dolara çıkmış milli gelirimiz 10 bin dolarda seyrediyor. Bu ülkenin nasıl başarılar elde ettiğini gördük, yaşadık. Dürüst ve ehil insanlar iş başına geldiğinde bu ülke nasıl kanatlanıyor, gördük, yaşadık. Yine başaracağız, yine olacak. Madonna’yı, Raimstein’ı kendi ülkemizde eskiden ağırladık. Türkiye bütün Avrupa’nın göz bebeği oluyor, düzgün yönetildiğinde. TOGG hayali olan gençler sizlere de sesleniyorum, en iyisine layıksınız. Hükümet ürettik diyor ama uzakta. Bu ülkede çok yakında telefon almak, bilgisayar almak, ev almak herkes için kolaylaşacak. Bütün bunlar çok yakında olacak. 14 mayıstaki seçim aslında bir referandum. Cumhurbaşkanlığı için adaylar, ittifaklar var ama aslında temelde iki tercih var. İzmir çoktan tercihini yaptı! Otoriterlik mi demokrasi mi? Keyfilik mi hukuk mu? Baskı mı özgürlük mü? Tek akıl mı ortak akıl mı? Korku mu umut mu? Öfke mi sevgi mi? İnşallah bu seçimde vatandaşımız bu iki tercihten birini yapacak. İzmir’in tercihi neyse Türkiye’nin tercihi de o olacak. Sizden bir söz almak istiyorum: 14 Mayıs’ta birinci oy pusulasında Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmasına evet diyecek miyiz? İkinci seçimde CHP’nin oy pusulasına ‘Evet’ diyecek miyiz? Ben sözümü aldım. İnşallah 14 Mayıs’ta özgürlüğün oksijenini yaşayacağız. Bu seçimi emekliler, gençler kazanacak. Haydi berekete! Haydi özgürlüğe! Haydi zenginliğe!¨ diye konuştu.

