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"Babamın vasiyeti var" dedi ve belediyeyi böyle dolandırdı!

"Babamın vasiyeti var" dedi ve belediyeyi böyle dolandırdı!
28 Aralık 2022 Çarşamba 11:14

Antalya'da Asım Ç. isimli bir kişi belediyeye giderek, babasının vasiyeti olduğunu ve klimalara ücretsiz bakım yapmak istediğini söyledi. Bu talep üzerine Asım Ç., 30 klimayı söküp götürdü. Klimalar söylenen tarihte gelmeyince belediye yetkilileri Asım Ç.'yi aradı. Asım Ç. ise klimaları almadığını söyleyince şikayetçi olundu

7 Kasım'da Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuran Asım Ç., yetkililere şirket kurucusu babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ait klimalara ücretsiz bakım servisi sağladıklarını anlattı. Yetkililer, belediye kanununa göre şartsız bağış olarak kabul edilecek hizmet için üst makamlardan onay aldı. Asım Ç., 14 Kasım'da belediyeye ait 8 spor salonu ve tesisteki 30 klimanın iç ve dış ünitesini söküp götürdü. Tutanakla teslim edilen klimaların 20 günlük tamir süresinin geçmesi üzerine belediye yetkilileri, Asım Ç.'yi telefonla aradı. Asım Ç.'nin parça bekledikleri için bakım süresinin uzadığını belirtmesi üzerine belediye yetkilileri 15 Aralık'ta yeniden aradı. Asım Ç. görüştüğü yetkiliye, belediyenin klimalarını aldığını inkar etti.

Bunun üzerine belediye yetkilileri, 3 gün içerisinde klimaların teslimini istedi. 19 Aralık'ta klimaların belediyeye teslim edilmemesi üzerine Asım Ç. hakkında kamu malına zarar verme, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından da personelin olayda ihmalinin bulunup, bulunmadığının tespiti için soruşturma başlatıldı. Klimaların maddi değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #klima #belediye #dolandırıcılık #haber
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