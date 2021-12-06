SIĞACIK SAHİLİ YENİLENDİ
SIĞACIK SAHİLİ YENİLENDİ
0
İLGİNÇ ANLAR!
İLGİNÇ ANLAR!
0
ALTIN KELEBEK SAHİPLERİNİ BULDU
ALTIN KELEBEK SAHİPLERİNİ BULDU
0
KARTON BARDAKLARDAKİ TEHLİKE!
KARTON BARDAKLARDAKİ TEHLİKE!
0

Babası tarafından şiddet gören 2 aylık bebekten güzel haber geldi!

Gaziantep'te, ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Cihan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı

Babası tarafından şiddet gören 2 aylık bebekten güzel haber geldi!
06 Aralık 2021 Pazartesi 11:13

Fabrika işçisi olan Yunus Göç, 29 Kasım'da Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki toplarken, hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Yunus Göç ise mahkemece tutuklandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve yoğun bakımda iyileşme göstermesinin ardından normal servise alınan Cihan bebek, bu sabah taburcu edildi. Sağlığına kavuşan bebek, günlerdir hastanede takibini yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alınarak yurda götürüldü.

Cihan bebeğin tedavisini takip eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Demir, "Bebeğimiz bize geldiğinde durumu iyi değildi. Beyinde kanama mevcuttu. Hemen yoğun bakımda tedaviye aldık. Zor bir süreçti. Sonunda Cihan bebek sağlığına kavuştu. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor, solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da mevcut gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek" dedi.

Bebeğin tedavi gördüğü özel hastanenin genel müdürü Cengiz Bayram ise Cihan'ı sağlıklı uğurlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #cihan bebek #bebek dayak #bebek baba dayak #şiddet gören bebek
Önceki Haber
Kayseri'de bir kadın daha boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü!
Sonraki Haber
İkinci el otomobil piyasası şokta! Fiyatlar sürekli değişiyor!
Oğlunu öldürdü, eşini ve kızını yaraladı. İki çocuğu evden zor kaçtı!
Oğlunu öldürdü, eşini ve kızını yaraladı. İki çocuğu evden zor kaçtı!
0
Eşini öldürüp intihar etti!
Eşini öldürüp intihar etti!
0
Kayseri'de bir kadın daha boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü!
Kayseri'de bir kadın daha boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü!
0
Akdeniz Üniversitesi sağlık personeli alacak
Akdeniz Üniversitesi sağlık personeli alacak
0
Jandarma Genel Komutanlığı 60 kişi alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 60 kişi alacak
0
Hemşire ve hastabakıcı alınacak
Hemşire ve hastabakıcı alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.