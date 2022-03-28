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Babasını keserle öldürdü!

Artvin Şavşat'ta 23 yaşındaki Emrah ince, tartıştığı babası 53 yaşındaki Dursun İnce'yi başına keserle vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan İnce tutuklandı

Babasını keserle öldürdü!
28 Mart 2022 Pazartesi 15:44

Olay, önceki gün Şavşat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Baca temizlemek için oturdukları evin üst katında inşaat halindeki daireye çıkan Dursun İnce ile oğlu Emrah İnce arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emrah İnce, keserle babasının başına vurdu. Bir süre sonra üst kata çıkan Fecriye İnce, eşini kanlar içinde hareketsiz buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dursun İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan Emrah İnce sorgusunda çıkan tartışmada babasının kendisine keserle saldırdığını öne sürdü. Keseri kapıp babasının başına vurduğunu, sonrasını hatırlamadığını söyleyen Emrah İnce, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dursun İnce, otopsisinin ardından toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #artvin #şavşat #babasını öldürdü #keserle öldürdü
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