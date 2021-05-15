ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
0
GALATASARAY İKİNCİ OLDU
GALATASARAY İKİNCİ OLDU
0
GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
0
İZMİR'İN GURURU O ANLARI ANLATTI
İZMİR'İN GURURU O ANLARI ANLATTI
0

Babasını öldürdü, annesi dahil 8 kişiyi yaraladı

İzmit'te cinnet geçiren bir kişi pompalı tüfekle babasını öldürdü, annesi de dahil 8 kişiyi yaraladı

Babasını öldürdü, annesi dahil 8 kişiyi yaraladı
15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:04

İzmit’te, cinnet geçiren Edip Bayram (28) pompalı tüfekle babasını, annesini ve iki kuzenini vurdu. Baba Ali Bayram evin önünde yaşamını yitirirken, anne ile 2 kuzeni yaralandı. Edip Bayram'ın olay yerine gelen jandarma ekiplerine de ateş açması sonucu 1 astsubay ile 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan 2 kuzen ile 3 jandarma hastaneye kaldırılırken, Edip Bayram kendisini eve kapattı. Bu sırada yaralanan anne de evde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri evin çevresini sarıp operasyonu sürdürürken, Edip Bayram ise ateş açmaya devam etti.


2 KİŞİ DAHA VURULDU

İzmit Bayraktar Mahallesi’nde cinnet geçiren Edip Bayram, 2 kişiyi daha vurdu. Edip Bayram'ın pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği komşuları Ercan Aslan ile muhtar Ali Cevat Tomardur yaralandı. Yaralanan 2 kişi 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Böylece olayda yaralı sayısı 8'e yükseldi.

Olay yerine özel harekat polisleri gelirken, Edip Bayram ekiplerin üzerine doğru ateş etmeye devam etti. Operasyon devam ediyor

YARALI ELE GEÇİRİLDİ 

Özel harekat polisleri ve jandarmanın operasyonu ile Edip Bayram yaralı ele geçirildi. Edip Bayram’ın etkisiz hale getirilmesinin ardından ambulanslar bölgeye hareket etti. Edip Bayram ve yaraladığı annesine sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit #cinnet #babasının öldürdü #izmit olay
Önceki Haber
Gazze'de ölü sayısı 139'a çıktı!
Sonraki Haber
Göztepe kendi evinde misafir oldu!
Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
0
İşe aldığı genç kadına tecavüze kalkıştı!
İşe aldığı genç kadına tecavüze kalkıştı!
0
Sadece Melek İpek'e değil, öteki kadına da hayatı zindan etmiş!
Sadece Melek İpek'e değil, öteki kadına da hayatı zindan etmiş!
0
Piknik dönüşü facia: 4 kişi öldü, 18 kişi yaralı!
Piknik dönüşü facia: 4 kişi öldü, 18 kişi yaralı!
0
Kuyuya düşen üç arkadaştan acı haber!
Kuyuya düşen üç arkadaştan acı haber!
0
Annesinin öldüğü yerde öldü!
Annesinin öldüğü yerde öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.