Babasını öldürdü, annesi dahil 8 kişiyi yaraladı

İzmit'te cinnet geçiren bir kişi pompalı tüfekle babasını öldürdü, annesi de dahil 8 kişiyi yaraladı

İzmit’te, cinnet geçiren Edip Bayram (28) pompalı tüfekle babasını, annesini ve iki kuzenini vurdu. Baba Ali Bayram evin önünde yaşamını yitirirken, anne ile 2 kuzeni yaralandı. Edip Bayram'ın olay yerine gelen jandarma ekiplerine de ateş açması sonucu 1 astsubay ile 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan 2 kuzen ile 3 jandarma hastaneye kaldırılırken, Edip Bayram kendisini eve kapattı. Bu sırada yaralanan anne de evde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri evin çevresini sarıp operasyonu sürdürürken, Edip Bayram ise ateş açmaya devam etti.



2 KİŞİ DAHA VURULDU

İzmit Bayraktar Mahallesi’nde cinnet geçiren Edip Bayram, 2 kişiyi daha vurdu. Edip Bayram'ın pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği komşuları Ercan Aslan ile muhtar Ali Cevat Tomardur yaralandı. Yaralanan 2 kişi 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Böylece olayda yaralı sayısı 8'e yükseldi.

Olay yerine özel harekat polisleri gelirken, Edip Bayram ekiplerin üzerine doğru ateş etmeye devam etti. Operasyon devam ediyor

YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Özel harekat polisleri ve jandarmanın operasyonu ile Edip Bayram yaralı ele geçirildi. Edip Bayram’ın etkisiz hale getirilmesinin ardından ambulanslar bölgeye hareket etti. Edip Bayram ve yaraladığı annesine sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.



