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Babasını uyurken balta ile öldürdü

Samsun'un Ladik ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Zehra Başaran (46), babası Hidayet Başaran'ı (66) uykusundayken baltayla öldürdü

Babasını uyurken balta ile öldürdü
19 Nisan 2022 Salı 14:44

Olay, dün gece Ladik'e bağlı Akyar Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Zehra Başaran, uyuyan babası Hidayet Başaran'ın başına baltayla vurdu. Başaran, evdekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başaran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zehra Başaran ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Başaran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #babasını öldürdü #balta #cinayet
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