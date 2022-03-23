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Babasını vuran kişiyi hastanede öldürdü, doktorun başına silah dayadı!

Babasını vuran kişiyi hastanede öldürdü, doktorun başına silah dayadı!
23 Mart 2022 Çarşamba 12:24

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki bir eğlence merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hastaneye yaralı olarak getirilen Şakir Öcal'ın, kavgada vurduğu Kerim Turhan'ın oğlu Nurettin Turhan tarafından burada öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Olay, saat 04.30 sıralarında Karakaya Mahallesi, Konya Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Burada karşılaşan 2 grup, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartıştı. Daha sonra mekandan çıkan 2 grup, tartışmalarını dışarıda sürdürdü. Çıkan silahlı kavgada Şakir Öcal, Kerim Turhan, Musa Akdoğan, Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

'TÜM YARALILARI BIRAK, BABAMLA İLGİLEN'

Olayın ardından babası Kerim Turhan'ın kaldırıldığı hastaneye giden Nurettin Turhan, önce babasını vuran Şakir Öcal'ı öldürdü, ardından havaya ateş açtı. Bir doktorun başına da silah dayayan Nurettin Turhan "Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen" diyerek tehdit etti. Polisin müdahalesi ile doktor kurtarılırken, silahlı saldırgan gözaltına aldı. Diğer yandan silahlı kavgada yaralanan Kerim Turhan ile Musa Akdoğan, sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından taburcu olan Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y.  ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş ve dolu kovan da ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #ölüm #silahlı kavga #hastane
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