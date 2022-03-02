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Babasının cenazesinde kalp krizi geçirerek öldü!

Trabzon'da, babası Cemil Velioğlu'nun (76) cenazesinde kalp krizi geçiren İlker Velioğlu (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba ve oğlu, 1 gün arayla yan yana defnedildi

Babasının cenazesinde kalp krizi geçirerek öldü!
02 Mart 2022 Çarşamba 14:34

Beşikdüzü ilçesinde Covid-19'a yakalanan Cemil Velioğlu, tedavi gördüğü hastanede geçen pazar günü hayatını kaybetti. Samsun'da özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu İlker Velioğlu da haberi alınca memleketine geldi. Geçen pazartesi günü babasının Çakmak Camisi'nde kılınan cenaze namazı sırasında İlker Velioğlu, bir anda yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Velioğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan Velioğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Velioğlu, dün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında babasının yanında toprağa verildi.

İlker Velioğlu'nun kardeşi Arzu Velioğlu, babasının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Ağabeyim de cenazede kalp krizi geçirdi, onu da kaybettik. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. 2 ay önce koronavirüsü hafif şekilde, evde geçirmişti. Aşılarını yaptırmıştı. İyiydi, sadece başım ağrıyor demişti" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trabzon #ölüm #kalp krizi #baba oğlu ölüm
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