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Babasının kestiği ağacın altında kalan çocuk öldü!

Babasının kestiği ağacın altında kalan çocuk öldü!
30 Eylül 2022 Cuma 09:29

Balıkesir Bigadiç'te babası 35 yaşındaki Taner Kıla'nın kestiği ağacın altında kalan 13 yaşındaki Tamer Çağatay Kıla hayatını kaybetti

Olay, Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Taner Kıla, iddiaya göre, Orman İşletme tarafından belirlenen çam ağaçlarının kesimine başladı. Ters tarafa düşen ağaç, kesim sırasında babasını izleyen Tamer Çağatay Kıla'nın üzerine düştü. Babanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tamer Çağatay Kıla’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #ağaç #ölüm
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