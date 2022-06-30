CÜNEYT ARKIN'A VEDA...
CÜNEYT ARKIN'A VEDA...
0
BU İKİLİYE DİKKAT!
BU İKİLİYE DİKKAT!
0
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
GÖZTEPE İLE ANLAŞTI
GÖZTEPE İLE ANLAŞTI
0

Babasının tabancası ile yanlışlıkla kardeşini öldürdü

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, babasına ait tabanca ile oynayan T.A. (17), kazara kardeşi Emirhan A.'yı (15) başından vurarak öldürdü

Babasının tabancası ile yanlışlıkla kardeşini öldürdü
30 Haziran 2022 Perşembe 14:17

Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. T.A. ile Emirhan A. kardeşler, iddiaya göre, babalarına ait tabancayla oynamaya başladı. T.A.'nın elindeki silah, bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Emirhan A.'nın başına isabet etti. Silah sesini duyan aile yakınları, Emirhan A.'yı kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibi, Emirhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Emirhan A.'nın cansız bedeni, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. T.A. da jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler; #ordu #kardeşini öldürdü #ölüm
Önceki Haber
Cüneyt Arkın'a veda...
Sonraki Haber
Başkan Soyer: “Biz iade-i itibar peşindeyiz”
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
0
Binali Yıldırım Üniversitesi 22 kişi alacak
Binali Yıldırım Üniversitesi 22 kişi alacak
0
26 avukat alınacak
26 avukat alınacak
0
165 personel alınacak
165 personel alınacak
0
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Açıklama geldi!
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Açıklama geldi!
0
LGS sonuçları açıklandı! 193 öğrenci tam puan aldı
LGS sonuçları açıklandı! 193 öğrenci tam puan aldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.