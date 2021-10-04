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Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun'un Bafra Belediye Başkanlığı 27 memur alımı yapacağını duyurdu

Bafra Belediyesi 27 memur alacak
04 Ekim 2021 Pazartesi 09:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Bafra  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

İlan için son başvuru tarihi 12 Kasım 2021 olarak belirtilmiştir.

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak  adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

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