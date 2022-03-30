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Bağcılar'da dehşet! Komşusunu ve eşini öldürdü, intihar etti!

Bağcılar'da dehşet! Komşusunu ve eşini öldürdü, intihar etti!
30 Mart 2022 Çarşamba 08:46

İstanbul Bağcılar'da gece saatlerinde dehşet anlar yaşandı. Ramazan Onat isimli kişi sokak ortasında komşusunu silahla vurduktan sonra evine gidip eşini vurdu. Onat daha sonra da aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakır da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı


Olay, İnönü Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 364. Sokak'ta tartışmaya giren Ramazan Onat,   komşusu olduğu belirtilen Ahmet Kadir Çakır'ı silahla vurdu. Buradan 34 JL 2794 plakalı otomobili ile ayrılarak 358. Sokak'taki evine gelen Ramazan Onat, evde de eşi Gülşen Onat'ı silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokakta vurularak ağır yaralanan Ahmet Çakır'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakır'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.  Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Gülşen Onat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.  İntihar eden Ramazan Onat ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Onat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS SOKAKTA VE EVDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hem sokakta hem de evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Gülşen Onat'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ramazan-Gülşen Onat çiftinin bir çocuğu olduğu, o çocuğun da olay sırasında evde uyuduğu, yaşanan dehşetin ardından silah sesini duyan apartman sakinleri tarafından evden çıkarıldığı öğrenildi. Nalburda çalıştığı ifade edilen Ramazan Onat'ın vurduğu eşi Gülşen Onat'ın resim öğretmeni, komşusu Ahmet Çakır'ın da Metris Cezaevi'nde gardiyan olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bağcılar #cinayet #komşusunu vurdu #eşini öldürdü #erkek cinayet #kadın cinayeti
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