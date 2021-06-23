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Bahçe duvarı yüzünden komşusunu öldürdü!

Bursa'da, Nizamettin Güngörmüş (55), bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Tuna T. tarafından tüfekle vurularak, öldürüldü

Bahçe duvarı yüzünden komşusunu öldürdü!
23 Haziran 2021 Çarşamba 12:42

Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi’nde oturan Tuna T., evinin bahçesinin çevresini duvar yaptı. Duvar nedeniyle inşaatlarda boyacılık yapan Tuna T. ile komşusu 1 çocuk babası Nizamettin Güngörmüş arasında 9 Haziran günü tartışma çıktı, taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. İki komşu arasında farklı zamanlarda tartışmalar yaşandı. Tuna T., bu sabah saatlerinde evinden çıkan komşusu Güngörmüş'e tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Güngörmüş, kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Nizamettin Güngörmüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftçilik yapan Güngörmüş’ün cansız bedeni olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuna T., polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #cinayet #komşusunu öldürdü
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