Bahçeli: Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti bugün tarih yazmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla 2'nci tur seçimi yapılmış, kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır" dedi

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi sonrasında parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türk milletinin tarih yazdığını kaydederek, "Türk milleti kutlu varlığına, müstesna hedeflerine, müstesna geleceğine tertemiz iradesi ile sahip çıkmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla 2'nci tur seçimi yapılmış, kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13'üncü cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır. Türk demokrasi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte, seçime katılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına da işaret etmiştir. Türkiye'nin, demokrasi standartlarında yüksek bir seviyeye ulaşmasının yanı sıra, bu hususta dünya çapında mukayeseli bir üstünlük kazandığı artık hiç kimsenin ihmal edemeyeceği çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır" dedi.

'DÜNYA KARŞIMIZA GEÇMİŞ; TÜRK MİLLETİNE SÖKMEMİŞTİR'

Milletin iftira ve inkar siyasetine prim vermediğini belirten Bahçeli, "Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir. Milli geleceğimizin zillete değil zafere müstahak olduğu da tescillenmiştir. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş, ancak Türk milletine sökmemiştir. Küresel lobiler, kulisler, çıkarcılar, eyyamcılar, entrikacılar, provokatörler, kirli örgütler, sermaye çevreleri, tefeciler, bankerler, ABD'sinden AB'sine kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş, fakat Çanakkale ruhunu, Milli Mücadele duruşunu, cumhurun haysiyetle perçinlenmiş ufkunu aşamamışlardır. Bilhassa 14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye dört bir koldan ablukaya alınmış, milli iradenin kundaklanması amacıyla her türlü iç ve dış mahreçli operasyon küstahça ilerletilip icra edilmiştir. Bu kapsamda; sosyal medya teröristlerinin ahlaksız isnatları, ekonomik tetikçilerin azgın tehditleri, küresel medyanın zehirli emelleri, emperyalizmin karanlık senaryoları, egemen güçlerin zelil tezgahları, kanlı terör örgütlerinin hain eylem ve telkinleri, Türkiye aleyhine çalışan etki ajanlarının alçak faaliyetleri, satılmış anket şirketlerinin sahtekar servisleri, işbirlikçi köşe yazarlarının bitmek tükenmek bilmeyen rezillikleri, çürük yorumcuların ve sahte uzmanların körüklenmiş ezberleri, manşetinden nifak damlayan bazı gazetelerin anormal dezenformasyonları, ekranlarından zift gibi kara propaganda saçılan bir kısım televizyon kanalının tertipleri, son tahlilde Türkiye'ye karşı beşinci kol faaliyetini aratmayacak şekilde siyaset yapan zilleti ittifakının sivri ve spekülatif teklifleri milletimizin gözü önünde, vicdan ve insaf ölçülerini çiğneye çiğneye sahnelenmiştir" diye konuştu.

'TÜRKİYE KUTUP YILDIZINI ANDIRAN AYDINLIĞINI KORUMUŞTUR'

Türk milletinin 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta, tarihi ve hür iradesine hiçbir mihrakın zincir vuramayacağını gösterdiğini belirten Bahçeli, "Bu tablo gurur verici bir demokratik asaletin, tarih boyunca yüksek mücadelelerle elde edilmiş tam bağımsızlık onurunun ikamesi olmayan kazanımı olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçiminde küresel kuşatma yarılmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü taçlanmıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ilk adım doğru adamla, cumhurun bizatihi varlığıyla kudretli biçimde atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten ve samimiyetle kutluyor, Allah bahtını ve yolunu açık etsin diyorum. Ayrıca hiçbir tahrik ve aldatıcı propagandalara aldırmayarak dönek ve devşirilmiş siyaset cambazlarını ellerinin tersiyle iten, Türkiye’yi ve cumhurun istikrar, istiklal ve istikbal hedeflerini ön şartsız savunan ve sahiplenen vatan ve millet sevdalısı aziz dava arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı’nın ortak paydasında buluşan bütün partilere ve bu partilere gönül vermiş kardeşlerimize, duasıyla ve iradesiyle Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleyen aziz milletimin her güzel insanına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır. Bugün mazlumlar, milli birlik ve kardeşliği kalbinde bayraklaştırmış herkes kazanmıştır. Bugün kucaklaşma, kaynaşma, barışma ve muhabbet kazanmıştır. Kaybeden kötülerdir, kanlı heveslerdir, hain ve kötürüm niyetlerdir, küresel bağlantılı zillet siyasetinin bir avuç yönetici güruhudur" ifadelerini kullandı.

'O TOPLANTIYA DA KATILACAĞIM'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmediğine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızla görüşme bugün gerçekleşmemiştir. Ankara'ya dönüşte tertiplenen toplantıya davet etmişlerdir. O toplantıya da katılacağım" dedi.