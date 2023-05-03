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Bahçeli'den “3 Mayıs“ paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Küresel angajmanlara göre politika belirleyenlere, yabancıların destek ve dönemsel ilgilerini çekebilmek maksadıyla marazi ve mahsurlu işbirliği içine giren siyasi devşirmelere Türk milliyetçileri dün alet olmamış, bugün de ortak olmayacak, nitekim zillete mesafeli tavrını mutlaka koruyacaklardır" ifadelerini kullandı

Bahçeli'den “3 Mayıs“ paylaşımı
03 Mayıs 2023 Çarşamba 13:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milliyetçiliğinin devleti kuran, vatanı kurtaran, milletin tarihsel ve kültürel varlığını şuurla savunan, aynı şekilde milli birlik ve dayanışma hissiyatını felsefi bir derinlikle sahiplenen fikir zenginliği, Türk milletinin özü, istiklal ve istikbal iradesinin öz güveni olduğunu vurguladı.

Bahçeli, 3 Mayıs 1944 olaylarının Türk milliyetçilerinin sivil ve demokratik tepkisine sahne olmakla birlikte, haksızlığa, hukuksuzluğa ve husumetle beslenen ön yargılara direnişi simgelediğini belirtti.

Bu tarihin aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin toplum ve siyaset alanına cemre gibi düşüşünün miladı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Davasının onuruyla bezenmiş merhum ve muhterem büyüklerimiz hiçbir çileye, hiçbir işkence ve zulme boyun eğmemişler, inançlarından, irfanla pekişen milliyetçi iradelerinden asla taviz vermemişlerdir. Devletimizin kurucu fikrini tabutluklara hapsetme niyet ve hedefi çok şükür başarılı olamamıştır. Küresel angajmanlara göre politika belirleyenlere, yabancıların destek ve dönemsel ilgilerini çekebilmek maksadıyla marazi ve mahsurlu işbirliği içine giren siyasi devşirmelere Türk milliyetçileri dün alet olmamış, bugün de ortak olmayacak, nitekim zillete mesafeli tavrını mutlaka koruyacaklardır."

Gelinen noktada 3 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Türk milliyetçiliğini istismar etmeye, alenen şirret planlarına malzeme yapmaya heves eden kozmopolit, köksüz, kimliksiz ve kötürüm çevrelere inanıyorum ki fırsat verilmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, 3 Mayıs 1944'ün tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #3 Mayıs 1944 olayları #MHP Genel Başkanı Bahçeli
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