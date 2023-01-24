Bahçeli'nin Sinan Ateş sorusuna verdiği tepki dikkat çekti!

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmanın bitiminde bir gazetecinin eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yönelttiği soruya "İşine bak, hadi" diyerek karşılık verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası TBMM koridorundan geçerken gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Seçimlere ilişkin soruları yanıtlayıp yürümeye devam eden Bahçeli'ye o anda eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi soruldu. MHP lideri bu sözler üzerine "Hadi işine bak, hadi" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin yanındaki isimlerin ise gazetecilerin tuttuğu mikrofonları sert bir şekilde itmesi dikkat çekti.