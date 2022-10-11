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Bahçelievler'de bir kişi öldürüldü

Bahçelievler'de berberden çıkıp motosikletine binerken silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Emrullah Tapu hayatını kaybetti

Bahçelievler'de bir kişi öldürüldü
11 Ekim 2022 Salı 15:08

Olay dün akşam saatlerinde Kocasinan Mahallesi'ndeki caddede meydana geldi. 22 yaşındaki Emrullah Tapu cadde üzerindeki berbere girdi. Tapu, berberden çıkıp motosikletine bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Tapu, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Emrullah Tapu'yu ambulansla hastaneye götürdü. Tapu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gören çevredeki esnaf, "Direkt ona sıktılar. Silahın kıvılcımlarını gördüm. Ben de gittim. Ambulans istiyordu. Bilincini kaybetmek üzereydi. İsmi Emrullah, daha önce bu mahallede oturuyordu" dedi.  Tapu'un kullandığı motosikletin üzerinde 'vedalar sessiz olur' yazması dikkat çekti. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bahçelievler #cinayet #ölüm
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