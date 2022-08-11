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Bahçeşehir Üniversitesi 11 kişi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Bahçeşehir Üniversitesi 11 kişi alacak
11 Ağustos 2022 Perşembe 08:44

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bahçeşehir Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.


İlan için başvurular 10 Ağustos-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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