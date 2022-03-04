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Bahçeşehir Üniversitesi 88 kişi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, 88 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Bahçeşehir Üniversitesi 88 kişi alacak
04 Mart 2022 Cuma 10:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bahçeşehir Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

 


İlan için başvurular 4 Mart 2022 ile 18 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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