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Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bahçeşehir Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (13/05/2022 - 27/05/2022) 15 gündür.

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