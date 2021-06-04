BİR OBRUK DAHA!
BİR OBRUK DAHA!
0
KRİPTO PARA NEDEN DÜŞÜYOR?
KRİPTO PARA NEDEN DÜŞÜYOR?
0
DONDURMAYI BU SAATTE YİYİN!
DONDURMAYI BU SAATTE YİYİN!
0
DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
0

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi 96 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
04 Haziran 2021 Cuma 10:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bahçeşehir Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alacak.

 


Son başvuru tarihi 17 Haziran 2021 olan ilanın DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir imar yönetmeliği yürürlüğe girdi, inşaat sektörü rahat nefes aldı!
Sonraki Haber
Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu
Bir obruk daha!
Bir obruk daha!
0
Bu kez şiddet kadından geldi. Tartıştığı kocasını öldürdü!
Bu kez şiddet kadından geldi. Tartıştığı kocasını öldürdü!
0
Karısını döverek öldürdü, mahkemenin kararı isyan ettirdi!
Karısını döverek öldürdü, mahkemenin kararı isyan ettirdi!
0
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu
Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu
0
Lastiği patlayan askeri araç kaza yaptı: 2 asker şehit oldu
Lastiği patlayan askeri araç kaza yaptı: 2 asker şehit oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.