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Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü 103 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı
16 Temmuz 2021 Cuma 11:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bahçeşehir Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alımı yapacaktır.

 

İlan için son başvuru tarihi ise 4 Ağustos 2021 olarak belirtildi.


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