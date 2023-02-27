Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
27 Şubat 2023 Pazartesi 10:39

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

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