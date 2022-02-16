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Bahşılı Belediyesi memur alacak

Kırıkkale ili Bahşılı Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu

Bahşılı Belediyesi memur alacak
16 Şubat 2022 Çarşamba 10:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,

 

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.


İlan için başvurular 4 Nisan 2022 ile 6 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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