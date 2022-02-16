Bahşılı Belediyesi memur alacak

Kırıkkale ili Bahşılı Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.



İlan için başvurular 4 Nisan 2022 ile 6 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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