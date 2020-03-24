Bakan açıkladı: Can kaybı 44'e yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı.

Bakan açıkladı: Can kaybı 44'e yükseldi!
24 Mart 2020 Salı 22:18

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi. Açıklama sonrası corona virüsünden vaka sayısı 1872, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" dedi.

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