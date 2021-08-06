Bakan açıkladı: Manavgat yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ile Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı

Antalya'da 28 Temmuz günü başlayan orman yangınları, 10'uncu günde kontrol altına alındı. 28 Temmuz Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Manavgat'ta başlayan yangın Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya sınırlarındaki mahallelerde de etkili oldu. Bölgede 8 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 1 insansız helikopter, 1832 araç ve 6 bin 511 personelle günde ortalama 1650 sortiyle havadan su atılan yangında, 5 ilçedeki 48 mahalle büyük zarar gördü. 1352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 bina zarar gördü. Yangından 770 vatandaş ve görevli etkilendi, 763'ü tedavi edildi, 7 kişinin tedavisi devam ediyor. 2'si ormancı 7 kişi öldü, 1 kişi yangın çıkartmaktan tutuklandı.

Manavgat merkezli büyük yangın, bugün saat 15.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Ekipler, 220 saatte söndürülen yangınların ardından soğutma çalışmalarına başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangınların kontrol altına alındığını, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden Ormanın Kahramanları'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının 2-3 gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.