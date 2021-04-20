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Bakan açıklama yaptı, hastanelerde kuyruk oluştu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşılama sırasının 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurmasıyla Ankara'daki çeşitli hastanelerde aşı sırası yoğunluğu yaşandı

Bakan açıklama yaptı, hastanelerde kuyruk oluştu!
20 Nisan 2021 Salı 09:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede uygulanan aşılama çalışmalarında sıranın 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurdu. Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da aşı olmak isteyen 55 yaş üstü çok sayıda kişi, çeşitli hastanelere başvuruda bulundu.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlar, akşam saatleri olmasına rağmen, kentteki hastanelere akın etti. Bu nedenle, iftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Aşı olmak için hastanelere başvuran kişiler, hastanelerin dışında uzun kuyruklara neden oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #aşı #aşı kuyruğu #ankara aşı
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