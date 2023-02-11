Bakan Akar: 25 bin Mehmetçik deprem bölgesinde görev yapıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını belirterek, Terörle mücadeledeki başarısı bilinen Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakanlığı’nca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan 'hava yardım köprüsü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile kuvvetlerin hareket merkezleri ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

'AFET ACİL DURUM MERKEZLERİ FAALİYETE GEÇİRİLDİ'

Akar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri hatırlatarak, MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarındaki görevliler saat 04.30’da birliklerden durumlarına ilişkin bilgi ve fotoğraf istedi. Saat 05.00’e geldiğinde ilgili personelin karargaha gelmesiyle söz konusu karargahlarda Afet Acil Durum Merkezleri faaliyete geçirildi. O saatten itibaren çalışmalar büyük bir yoğunlukla başladı dedi.

Kendisinin de aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile görüştüğünü aktaran Akar, Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili raporları sunduk. En büyük hasarın Hatay’da olduğuna ilişkin bilgiyi, bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine arz edip Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay’a hareket edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Uygun buldular ve bu çerçeve çalışmalarımızı sürdürdük diye konuştu.

'78 ULAŞILAMAYAN SİLAH ARKADAŞIMIZ VAR'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliğiyle ilgili görevlerinin devam ettiğini vurgulayan Akar, Terörle mücadeledeki başarısı bilinen Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır. Asrın felaketi ile mücadele için Milli Savunma Bakanlığı’nın tüm imkanları seferber edilmiştir. Şu ana kadar bölgede görev yapan arkadaşlarımızdan 4’ü şehit oldu, 45’i hayatını kaybetti. 54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşlarımız var dedi.

'25 BİN PERSONEL AKTİF GÖREV YAPIYOR'

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını aktararak, Milli Savunma Bakanlığı’nın teyakkuz halinde olduğunu ve diğer personelinin de bir şekilde bu çalışmalara katkı sağladığını kaydetti. Bir taraftan arama kurtarma faaliyetlerine diğer taraftan yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine katkı sağladıklarını belirten Akar, Kara yolunun yanı sıra hem hava hem deniz yardım koridorlarını tesis ettik. Bu koridorlardan süratli ve etkin şekilde gerekli nakilleri yapmaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra birliklerimizin asayiş ve diğer destek faaliyetleri de aralıksız sürdürülüyor. Deprem olur olmaz Hava Kuvvetleri geçmiş tecrübelerinden faydalanarak hazırlık seviyesini en üst seviyeye çıkardı. Hava yardım koridorunu kısa sürede tesis ederek ilk ihtiyaç duyulacak arama kurtarma personeli ile malzemeyi taşımak için planlamamızı yaptık, hazır şekilde bekledik. Hava Kuvvetlerinde tüm hava araçları seferber edildi. Yük kapasitelerini kullanmak için tanker uçaklarımızı aktif hale getirdik diye konuştu.

'İNCİRLİK SİVİL UÇUŞLARA AÇILDI'

Akar, hava yardım koridoru ile yurt içi ve dışından gelen ekiplerle malzemelerin Adana Havalimanı ile gerekli koordinasyon yapıldıktan sonra sivil ulaşıma açılan İncirlik’e de taşındığını bildirdi. Akar, Burada toplama ve dağıtım noktaları teşkil edildi dedi.

Akar, depremin meydana geldiği günkü zorlu hava şartlarının hava ulaşımına engel olduğunu, hava şartlarının elverdiği yerlere helikopterle, hava şartları elvermeyen yerlere ise karadan sevkiyatın yapıldığını ifade eden Akar, 63 uçakla şu ana kadar 707 sorti gerçekleştirildi. Bu sortilerde 9 bin 780 uzman personel ile 625 ton malzemeyi hedeflerine ulaştırdık. Malzeme ve personel sevkiyatı yapan uçaklar dönüşlerinde deprem bölgelerinden yaralıları ve isteyen vatandaşlarımızı taşıdı. Bunların yanı sıra 34 ülkeden 61 uçakla 147 sorti icra edildi. Diğer yandan şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 41 TİHA ve İHA görev yaptı. Bunlar 394 saat uçtu. İHATİHA, insanlı keşif uçakları, Göktürk uydusu dahil Hava Kuvvetleri teyakkuz halinde, faaliyetleri desteklemek için büyük gayret içinde olmaya devam ediyor. Toplam 57 genel maksat helikopterini İncirlik’te topladık. Deprem bölgesine bu helikopterlerle hizmet vermekteyiz. Şu ana kadar helikopterlerle 710 sorti gerçekleştirdik dedi.

'DENİZ YARDIM KORİDORUNDA 24 GEMİ VAR'

Helikopterle sadece il merkezlerine değil, 17 ilçe ile 102 köy ve kasabaya da yardım taşındığını vurgulayan Akar, şunları kaydetti

Tüm bunlarla birlikte Mersin-İskenderun arasında deniz yardım koridoru da kuruldu. İstanbul’dan da İzmir’den de Aksaz’dan da malzemeler, iş makineleri deprem bölgesine taşındı. Bu kapsamda 24 gemi 5 helikopter ihtiyaçları karşılamak için İskenderun Körfezi’nde verilen görevleri yapıyor. TCG İskenderun gemimiz şu ana kadar 327 yaralımızı deprem bölgesinden Mersin’e taşıdı. Bunların yanı sıra amfibi gemilerimiz TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar İskenderun Körfezi’ne demirledi. Rol-2 seviyesinde sağlık hizmeti sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından hasta kabulüne başlandı.

'39 KAMONDO TABURU SAHADA'

AFAD ve valiliklerle koordineli olarak arama, kurtarma ve yaşam destek faaliyetleri kapsamında yapılan taleplerin karşılandığını dile getiren Akar, Şu anda 39 komando taburu, 28 arama kurtarma timi, istihkam savaş taburları ile deniz istihkam arama kurtarma timleri ile Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma timleri sahada. İlaveten ilk kez fabrikalarımızdan 580 teknik personel ve işçimiz de sahada dedi. 37’si savunma bakanı olmak üzere 43 ülke ve NATO’dan kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunulduğunu belirten Akar, Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır dedi.