Bakan Bilgin açıkladı! EYT'de o şartlar değişmeyecek!

EYT'lilerin gözü kulağı gelecek yeni bir haberde. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yaptı. Bilgin, EYT'de prim ve gün şartının değiştemeyeceğini söyledi. Bilgin, "1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz." sözlerini kullandı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren EYT ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bilgin konuyla ilgili "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle: "EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı.

Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."



"ARALIK AYINI İŞARET ETTİ"

Öte yandan Bakan Bilgin, gün içinde yaptığı ayrı bir açıklamada EYT düzenlemesinin aralıkta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Bilgin, "EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz" dedi.