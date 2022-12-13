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Bakan Bilgin açıklama yaptı: EYT gecikti çünkü...

Bakan Bilgin açıklama yaptı: EYT gecikti çünkü...
13 Aralık 2022 Salı 12:19

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasının neden geciktiği konusunda açıklama yaptı. Bilgin, EYT ile ilgili sayıların her ay değiştiğini ve hesaplarını buna göre yapmak durumda olduklarını söyledi. Bilgin, Aralık ayının sonuna kadar çalışayı bitirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin gecikmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Gecikmenin teknik nedenlerden kaynaklandığını söyleyen Bilgin, "EYT çalışmamız tamamlanmadı. Çalışma bitince açıklayacağız. Gizli bir şey yok" dedi.

Çalışmanın aralık ayının sonuna kadar Meclis'e sunulmasını 'umduklarını' kaydeden Bilgin, "Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz" dedi.

"EYT İLE İLGİLİ SAYILAR HER AY DEĞİŞİYOR"

"EYT'lilere yönelik düzenlemenin" sorulduğu Bakan Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım" yanıtını verdi.

Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanların bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz."

"SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ"

Bilgin, "sendikalaşmaya yönelik çalışmaların" sorulması üzerine de işçilerin örgütlenme sürecine ilişkin, sendikalarla sürekli görüştüklerini söyledi.

Bu konuda, yönetmelikte bulunduğu halde uygulanmayan ve değiştirilmesi gereken hususlar olduğunu aktaran Bilgin, şöyle konuştu: "Biz, iş kolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var, onu da Meclis'e götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren iş kolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa, ona göre iş kolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız."


Kaynak: AA
Etiketler; #eyt #vedat bilgin #emeklilikte yaşa takılanlar #haber
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